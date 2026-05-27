Boca, Delgado için yüksek uçtu; Trabzonspor frene bastı

Arjantin ekibi Boca Juniors'ın genç yeteneği Milton Delgado için masaya 8 milyon dolarlık dev bir teklifle oturan Trabzonspor, Arjantin kulübünden gelen olumsuz yanıtın ardından geri adım attı.
Scout ekibinin canlı izleyip beğendiği oyuncu, yüksek maliyeti ve bordo-mavililerin öncelikli transfer hedefleri doğrultusunda beklemeye alındı.
Güney Amerika ekibi indirim yapmayınca bordo-mavililer yeni teklif vermedi. 1.66 boyundaki oyuncu bu sezon 22 maçta 1 asist yaptı.
Scout ekibinin canlı izleyip beğendiği oyuncu, yüksek maliyeti ve bordo-mavililerin öncelikli transfer hedefleri doğrultusunda beklemeye alındı.
Güney Amerika ekibi indirim yapmayınca bordo-mavililer yeni teklif vermedi. 1.66 boyundaki oyuncu bu sezon 22 maçta 1 asist yaptı.