Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi yolunda finale yükseldi

Göztepe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, yarı final rövanşında Arnavutköy Belediyesi FSK'yı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.



İlk maçta İstanbul temsilcisiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan İzmir ekibi, rövanşta etkili bir oyun ortaya koydu. Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren gollerin 3'ünü Salem Bouajila, 2'sini ise Prince Manu kaydetti.



FİNALDE RAKİP TRABZONSPOR



U19 PAF Ligi'nde Trabzonspor'un ardından ikinci sırayı alan Göztepe, Gelişim Ligi ikincisi Arnavutköy Belediyesi FSK'yı saf dışı bırakarak finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Bordo-mavililer ise yarı finalde Manisa FK'yı geçerek finale yükseldi.



Göztepe, karşılaşmaya Nevzat Tan Üzel, Kaan Atalay, Mert Toros, Efe Can Mete, Ege Yıldırım, Berk Sarıgül, Pah Franck, Anıl Bostan, Yusuf Ali Şirin, Prince Manu ve Salem Bouajila 11'iyle başladı.



BENJAMIN FUCHS: "TAKIMI AVRUPA'YA TAŞIMAK İSTİYORUZ"



Göztepe U19 Takımı'nın teknik direktörü Benjamin Fuchs, final yolculuğuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eski futbolcu, göreve geldikten sonra yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirtti.



Fuchs, Göztepe'deki projeyi ve sezon içindeki gelişimi şu sözlerle anlattı:



"Göztepe'nin projesini hiç düşünmeden kabul ettim. Zaten İzmir'e yerleşmiştim. Bana uygun bir düşünce tarzı vardı. Sport Republic'in istediği, A takımla U19'u birbirine bağlamaktı. A takım ne çalışıyorsa biz de aynı oyun tarzını benimsemeye çalışacağız, bunu konuştuk. Oyuncularımızın ne yapacağını bilmesi gerekiyor. İlk başta bir hedefimiz yoktu, 'Ligde iyi durumda olalım' yeterli diyorduk. Gelişime odaklanmıştık. Sezon ilerledikçe takım da oturdu ve hedefler ortaya çıktı. Bu takımdan bir şeyler çıkabileceğini anladık. Hem gelişime hem başarıya odaklanmaya başladık. Başarı geldikçe gelişim de geliyor."



FUCHS'TAN FİNAL DEĞERLENDİRMESİ



Benjamin Fuchs, Arnavutköy Belediyesi FSK eşleşmesi ve Trabzonspor finaliyle ilgili de konuştu.



Fuchs, final maçının tarihinin ve oynanacağı yerin henüz netleşmediğini belirterek şunları söyledi:



"Rakibimizle ilk maçı deplasmanda oynadık. Belki çok iyi oynamadık ama müsabaka 0-0 sona erdi. İkinci maçta ise evimize döndük. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı bizim için çok değerli. A takım da orada şampiyon olmuştu. Gerekli görüşmeleri yaptık ve maçı Bornova'ya aldık. Taraftarımız da stadı çok seviyor. Onlar da bizi desteklemeye geldi. Dünkü maçta 5-0'lık galibiyetle finale yükseldik. Finaldeki rakibimiz Trabzonspor, son 3 yılın şampiyonu. Ligde Trabzonspor ile oynadığımız iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Finalde kim daha iyiyse hedefe o ulaşacak. Hayallerimiz vardı, artık onlar hedefe dönüştü. Final maçının tarihi ve nerede oynanacağı henüz belli değil. Bu konuda görüşmeler sürüyor."



