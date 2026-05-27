Mason Greenwood için çılgın talep!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.



İtalyan temsilcisinin hücum hattı için ilk tercihinin, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde forma giyen İngiliz forvet Mason Greenwood olduğu öne sürüldü.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi vizesi alan Roma, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini gerçekleştirmek için en avantajlı kulüp konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Greenwood'un babasıyla doğrudan temasa geçerek transfer şartlarını görüştüğü bildirildi.



Haberlerde, tamamen hücum odaklı bir oyun felsefesine sahip olan teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fikrinin Greenwood için oldukça cazip olduğu belirtildi. Ayrıca İngiliz oyuncunun, ocak ayında Aston Villa'dan Roma'ya transfer olduktan sonra sergilediği performansla yıldızlaşan Donyell Malen'i örnek aldığı ve benzer bir başarı hikayesi yakalamayı umduğu kaydedildi.



BONSERVİS ENGELİ: 55-60 MİLYON EURO!



Transferin önündeki en büyük engel ise Olimpik Marsilya'nın talep ettiği yüksek bonservis bedeli olarak gösteriliyor. Fransız kulübünün Greenwood için 55 ila 60 milyon Euro arasında bir rakam istediği ifade edildi.



Oyuncuyu daha önce saha dışı sorunları nedeniyle Manchester United'dan 26 milyon Euro ve gelecekteki satıştan yüzde 50 pay karşılığında kadrosuna katan Marsilya'nın, bu yüksek talebinin arkasında İngiliz kulübüyle yapılan sözleşme yatıyor. Zira transferin gerçekleşmesi halinde, elde edilecek gelirin yarısı eski kulübü Manchester United'ın kasasına girecek.



DEV RAKİPLER YARIŞTA



Fransa'daki iki yılının ardından takımdan ayrılmaya sıcak bakan Greenwood ile Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve Juventus gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgilendiği aktarıldı.



Ancak Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edememiş olmasının, siyah-beyazlıların bu transfer yarışında geriye düşmesine neden olduğu vurgulandı.



