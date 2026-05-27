Barcelona'da efsane isim Alexia Putellas ayrıldı!

Barcelona efsanesi Alexia Putellas için veda töreni gerçekleştirildi. 32 yaşındaki kadın futbolcu göz yaşlarını tutamadı.

calendar 27 Mayıs 2026 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın efsane kaptanı Alexia Putellas için Camp Nou'da unutulmaz bir gün yaşandı. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu adına hazırlanan özel veda organizasyonu, taraftarlara duygusal anlar yaşattı.

Kulübün hazırladığı yaklaşık 11 dakikalık videoda Putellas'ın kariyerine damga vuran isimler bir araya geldi. Eski takım arkadaşları Vicky Losada, Melanie Serrano ve Virginia Torrecilla'nın yanı sıra İspanyol müzik grubu Estopa da kaptan için mesaj gönderdi.

Barcelona'nın unutulmaz isimleri Andres Iniesta, Carles Puyol, Sergio Busquets ve Hristo Stoichkov da Alexia Putellas'a yönelik özel sözleriyle videoda yer aldı. Mevcut kadrodan Pedri ve Raphinha'nın yanı sıra teknik direktör Pere Romeu ile takım arkadaşları Patri Guijarro, Graham Hansen ve Irene Paredes de yıldız futbolcu için konuştu.

LAPORTA: "BARCELONA TARİHİNE GEÇTİN"

Barcelona Başkanı Joan Laporta yaptığı konuşmada Putellas'ın kulüp tarihindeki yerinin çok özel olduğunu vurguladı.

Laporta, "Sahadaki kaliten, karakterin ve liderliğinle Barcelona kadın futbolunun simgelerinden biri oldun. Bu kulüp için yaptıkların asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca Putellas'ın hayatını kaybeden babasını da anarak, "Bugün burada gördükleriyle gurur duyardı" dedi.

"BU KULÜP HER ZAMAN SENİN YUVAN"

Barcelona yöneticilerinden Rafa Yuste ise deneyimli futbolcunun kulüp kültürünü yıllarca en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Yuste, "Yaşadığın tüm zorluklara rağmen örnek bir duruş sergiledin. Barcelona'ya kattıkların için sana minnettarız" açıklamasında bulundu.

38 KUPA KAZANDI!

14 yıl boyunca Barcelona formasını giyen Alexia Putellas, kulüp kariyerinde kazandığı 38 kupayla kadın futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösteriliyor.



