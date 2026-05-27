Kasper Schmeichel futbolu bıraktı!

39 yaşındaki başarılı kaleci Kasper Schmeichel, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.

27 Mayıs 2026 17:51
Haber: Sporx.com dış haberler
Avrupa futbolunun deneyimli kalecilerinden Kasper Schmeichel, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini duyurdu. Son olarak Celtic forması giyen 39 yaşındaki file bekçisi, yaşadığı ağır omuz sakatlığı nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Danimarkalı kaleci, ülke basınına yaptığı açıklamada mart ayında geçirdiği sakatlığın düşündüğünden daha ciddi olduğunu anladığını söyledi. Uzun süredir tedavi süreciyle uğraştığını belirten Schmeichel, doktorlardan aldığı görüşlerin kararında belirleyici olduğunu ifade etti.

Tecrübeli kaleci, "Yeniden en üst seviyede forma giymemin çok zor olduğu söylendi. Bu yüzden artık kariyerimi noktalamanın doğru zaman olduğuna karar verdim" dedi.

SON HAFTALARDA TAKIMINI YALNIZ BIRAKTI

Omuz sakatlığı nedeniyle sezonun kritik bölümünde formasından uzak kalan Schmeichel, Celtic'in şampiyonluk yarışındaki son haftalarında görev yapamadı. Deneyimli isim ayrıca Danimarka Milli Takımı'nın Dünya Kupası play-off maçlarında da sahaya çıkamadı.

Milli takım kariyerinde 120 kez forma giyen Schmeichel, Danimarka futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncuları arasında üst sıralarda yer aldı. Babası Peter Schmeichel ise 129 maçla ülke futbolunun efsaneleri arasında bulunuyor.

LEICESTER TARİHİNE GEÇTİ

Kariyerinin en unutulmaz dönemini Leicester City'de yaşayan Kasper Schmeichel, 2016 yılında kazanılan tarihi Premier Lig şampiyonluğunun başrol oyuncularından biri olmuştu.

Danimarkalı kaleci, Leicester kariyerinde ayrıca FA Cup ve Community Shield zaferleri de yaşadı.

YAKLAŞIK 1000 MAÇLIK KARİYER

Profesyonel kariyerinde toplam 12 farklı takımın formasını giyen Schmeichel'in piyasa değeri bir dönem 12 milyon euroya kadar yükseldi.

Milli takım karşılaşmalarıyla birlikte yaklaşık 20 yıllık kariyerinde 1000'e yakın maça çıkan deneyimli file bekçisi, Avrupa futbolunun unutulmaz kalecileri arasındaki yerini aldı.

