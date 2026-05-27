Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs karşısında Shai Gilgeous-Alexander önderliğinde 127-114 kazanarak NBA Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

calendar 27 Mayıs 2026 09:57 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 17:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5. maçında Spurs'ü ağırlayan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı.

Son şampiyon Thunder'da Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Spurs'te ise Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak.

Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
