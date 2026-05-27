Arsenal, Morgan Rogers'ın peşinde!

Arsenal, Aston Villa'nın 23 yaşındaki İngiliz yıldızı Morgan Rogers'ı transfer etmek istiyor.

calendar 27 Mayıs 2026 19:02 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 19:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Morgan Rogers, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi.

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, 23 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin başında Arsenal geliyor.

Londra temsilcisinin ciddi bir şekilde ilgilendiği genç yıldız için Manchester United, Chelsea ve Fransa'nın köklü kulübü Paris Saint-Germain de devrede bulunuyor.

Aston Villa 92,5 milyon Euro istiyor!

Aston Villa yönetimi, takımdan ayrılması hem kulübün hem de oyuncunun planlarına uyan Rogers için kapıyı 80 milyon sterlinden (yaklaşık 92,5 milyon Euro) açtı. Birmingham temsilcisinin, cazip bir teklif sunulması halinde transferi Dünya Kupası başlamadan önce resmiyete dökmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Morgan Rogers'ın ise kulübüne ayrılık yönünde bir baskı yapmadığı, transfer sürecinin Dünya Kupası sonrasına sarkması ihtimaline karşı da oldukça sakin bir duruş sergilediği ifade edildi.

İki yılda değerini yaklaşık 10 katına çıkardı

Geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösterilen Rogers, 2024 yılının şubat ayında Middlesbrough'dan Aston Villa'ya 9,4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sergilediği dikkate değer gelişimle Avrupa'nın elit kulüplerinin listesine giren İngiliz oyuncu, geçen kısa sürede piyasa değerini neredeyse 10 katına çıkarmış oldu.

55 maçta 26 gole doğrudan katkı

Bu sezon Aston Villa formasıyla oldukça istikrarlı ve üretken bir dönem geçiren Morgan Rogers, çıktığı 55 resmi müsabakada 14 gol ve 12 asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Kulübündeki bu çıkışıyla İngiltere Milli Takımı'na kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcu, milli formayı terlettiği 13 karşılaşmada ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

