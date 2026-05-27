Resmi açıklama geldi; Maurizio Sarri

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki İtalyan teknik adam ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiğine dair resmi belgelerin Serie A Lig Yönetimi'ne usulüne uygun şekilde ibraz edildiği belirtildi.



Mavi-beyazlı kulüp, Sarri ve ekibine kulübe verdikleri emekler ve sergiledikleri profesyonel yaklaşım için teşekkür ederek, gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.



LAZIO İLE 180 MAÇ



Lazio kulübesinde görev yaptığı farklı dönemlerde toplam 180 resmi karşılaşmada takımın başında yer alan tecrübeli çalıştırıcı, Roma ekibinde önemli bir iz bıraktı.



Geçmiş kariyerinde Juventus ile İtalya şampiyonluğu kupasını kaldırma başarısı gösteren deneyimli teknik adam yönetimindeki Lazio, bu sezonu Serie A'da 9. sırada tamamlamıştı.



YENİ ADRESİ ATALANTA



İtalyan spor basınında geniş yankı bulan bu ayrılığın ardından, deneyimli stratejistin futboldan uzak kalmayacağı aktarıldı. Sarri'nin, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Atalanta ile prensipte anlaştığı ve önümüzdeki günlerde yeni kulübü tarafından resmi olarak kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.



