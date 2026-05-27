Demba Ba'ya Ligue 1'den talip var!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, görevinden ayrılan sportif direktör Mathieu Bodmer'in yerini doldurmak için harakete geçti.
Fransız kulübünün, listenin ilk sırasına Türk iş insanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'te başarılı bir yönetim sergileyen Demba Ba'yı yerleştirdiği ileri sürüldü.
L'Equipe'te çıkan haberlere göre, Dunkerque kulübünün sportif yapılanmasının başındaki isim olan eski ünlü golcü Demba Ba, son aylarda gösterdiği idari performansla Ligue 1 takımlarının dikkatini çekti.
Lorient'ın ardından Le Havre'ın da resmi olarak ilgilenmeye başladığı Senegalli futbol adamı ile yapılan görüşmelerin ileri aşamaya taşındığı kaydedildi.
Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmasa da Le Havre yönetiminin alternatif olarak Lorient'ın mevcut direktörü Romain Decool seçeneğini de masada bulundurduğu belirtildi.
DUNKERQUE'DE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Aktif futbolculuk kariyerinde Chelsea ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin formasını giyen 41 yaşındaki Demba Ba, yönetici olarak da kısa sürede rüştünü ispat etti.
Fransa İkinci Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Dunkerque'te başkan yardımcılığı ve sportif direktörlük görevlerini yürüten Ba, kulübü geçen yıl yükselme play-off'larına taşıma başarısı göstermişti.
Takımını bu sezon da ligde 10. sırada tutmayı başaran genç yönetici; Gessime Yassine ve Naatan SkyttA gibi yetenekleri parlatarak kulübün finansal değer kazanmasında ve sportif dinamizminin korunmasında başrol oynadı.
HEDEF: KISITLI BÜTÇE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI
Sportif direktörlük koltuğu boşalan Le Havre için Demba Ba hamlesi stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kulüpten ayrılan Mathieu Bodmer, ciddi finansal sıkıntılara ve imkansızlıklara rağmen Le Havre'ı Ligue 2'den Ligue 1'e çıkartarak ve bu sezon da ligde tutarak büyük bir başarı hikayesine imza atmıştı.
Gelecek vaat eden idari profili, altyapı projelerine olan hakimiyeti, kurumsal eğitim ve performans odaklı vizyonu nedeniyle Demba Ba'nın, Bodmer'in ardından kulübü daha ileriye taşıyabilecek en uygun isim olduğu aktarıldı.
