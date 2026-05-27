 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Demba Ba'ya Ligue 1'den talip var!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'de başarılı bir grafik çizen Demba Ba'yı sportif direktörü yapmak istiyor.

calendar 27 Mayıs 2026 19:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Demba Ba'ya Ligue 1'den talip var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, görevinden ayrılan sportif direktör Mathieu Bodmer'in yerini doldurmak için harakete geçti.

Fransız kulübünün, listenin ilk sırasına Türk iş insanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque'te başarılı bir yönetim sergileyen Demba Ba'yı yerleştirdiği ileri sürüldü.

L'Equipe'te çıkan haberlere göre, Dunkerque kulübünün sportif yapılanmasının başındaki isim olan eski ünlü golcü Demba Ba, son aylarda gösterdiği idari performansla Ligue 1 takımlarının dikkatini çekti.

Lorient'ın ardından Le Havre'ın da resmi olarak ilgilenmeye başladığı Senegalli futbol adamı ile yapılan görüşmelerin ileri aşamaya taşındığı kaydedildi.

Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmasa da Le Havre yönetiminin alternatif olarak Lorient'ın mevcut direktörü Romain Decool seçeneğini de masada bulundurduğu belirtildi.

DUNKERQUE'DE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Aktif futbolculuk kariyerinde Chelsea ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin formasını giyen 41 yaşındaki Demba Ba, yönetici olarak da kısa sürede rüştünü ispat etti.

Fransa İkinci Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Dunkerque'te başkan yardımcılığı ve sportif direktörlük görevlerini yürüten Ba, kulübü geçen yıl yükselme play-off'larına taşıma başarısı göstermişti.

Takımını bu sezon da ligde 10. sırada tutmayı başaran genç yönetici; Gessime Yassine ve Naatan SkyttA gibi yetenekleri parlatarak kulübün finansal değer kazanmasında ve sportif dinamizminin korunmasında başrol oynadı.

HEDEF: KISITLI BÜTÇE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Sportif direktörlük koltuğu boşalan Le Havre için Demba Ba hamlesi stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kulüpten ayrılan Mathieu Bodmer, ciddi finansal sıkıntılara ve imkansızlıklara rağmen Le Havre'ı Ligue 2'den Ligue 1'e çıkartarak ve bu sezon da ligde tutarak büyük bir başarı hikayesine imza atmıştı.

Gelecek vaat eden idari profili, altyapı projelerine olan hakimiyeti, kurumsal eğitim ve performans odaklı vizyonu nedeniyle Demba Ba'nın, Bodmer'in ardından kulübü daha ileriye taşıyabilecek en uygun isim olduğu aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.