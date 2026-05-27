İsmail Kartal: "Görüşme olmadı, teklif yok"

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin iki başkan adayının kendisiyle görüşmediğini ve kendisine gelen bir teklifin olmadığını açıkladı.

calendar 27 Mayıs 2026 18:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, başkan adaylarıyla görüşmediğini ve şu ana kadar bir teklif almadığını açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan İsmail Kartal, "İki başkan adayıyla da bugüne kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim, bana ulaşan resmi ya da gayriresmi bir teklif de olmadı. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda, bunu yalnızca bir görev, makam ya da pozisyon meselesi olarak değerlendiremiyorum. Çünkü Fenerbahçe benim için sıradan bir kulüp değil; çocukluğum, aidiyetim, yuvam ve kendimi ait hissettiğim camiadır." dedi.

Kartal, "Ben hiçbir zaman Fenerbahçe'ye ne katabilirim hesabından önce, Fenerbahçe bana ne hissettiriyor tarafında oldum. Bu arma için fedakârlık yapmak, emek vermek ya da sorumluluk almak benim için bir beklenti değil, bir gönül meselesidir." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Bugün de herhangi bir makam, unvan ya da kişisel beklenti içerisinde değilim. Şartlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu olduğunda elimden gelen desteği vermeye devam ederim. Çünkü bazı bağlar anlatılmaz, yaşanır. Fenerbahçe benim için tam olarak böyle bir yer; camiam, ailem ve yuvam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

99 GOL VE 99 PUANLA İKİNCİ OLDU

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile geçirdiği son sezonunda 99 gol ve 99 puanla ikinci olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
