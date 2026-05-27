Aziz Yıldırım: "İki santrforla görüşüyorum, ayın 1'inde biter"

Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde transfer çalışmalarıyla ilgili Londra'da açıklamalarda bulundu.

calendar 27 Mayıs 2026 21:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Londra'da konuşan Yıldırım, göreve gelmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları sportif yapılanmaya ilişkin bilgi verdi.

"BİR EKİP KURDUK, ESKİ SPORCULARIMIZ"

Bir ekip oluşturduklarını belirten Aziz Yıldırım, "Bir ekip kurduk, bu ekip çalışıyor. Sadece Oğuz Çetin'i açıkladık. Onun dışında eski sporcularımızdan da ekipte yer alan isimler var. Hepsi çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Transfer gündemine de değinen Yıldırım, özellikle santrfor bölgesi için temasların devam ettiğini söyledi.

"İKİ SANTRFORLA GÖRÜŞÜYORUZ"

İki forvet oyuncusuyla görüştüklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"2 santrforla görüşüyoruz. Hatta dün ben de görüştüm. Tahminim ayın 1'inden sonra o iki oyuncuyla, kulüpleri ve kendileriyle anlaşmış oluruz. Ancak belki de açıklamayacağım. Sürece bakacağım. Çünkü geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık. İsimler gündeme gelince hem pahalanıyor hem de araya girenler oluyor. Bu nedenle bekleyeceğiz. Antrenör konusunda da aynı şekilde hareket edeceğiz. Herkes güvensin, inansın."

Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör çalışmalarında dikkatli bir süreç yürüteceklerini vurguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
