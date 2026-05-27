Anadolu Efes geri dönüşe izin vermedi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Türk Telekom 86-75 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
Başkent ekibi 16 sayı farkı eritip bir ara rakibini yakalasa da son çeyrekte fark yeniden açıldı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör
Anadolu Efes: Larkin 13, Weiler-Babb 2, PJ Dozier 16, Poirier 15, Ercan Osmani 12, Beaubois 7, Şehmus Hazer 10, Loyd 5, Erkan Yılmaz, Jones 6, Smits
Türk Telekom: Devoe 8, Alexander 12, Usher 14, Trifunovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 6, Berkan Durmaz 11, Ata Kahraman 2, Smith 6, Simonovic 2
1. Periyot: 20-21
Devre: 45-36
3. Periyot: 68-61
