Quaresma'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş günlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Türkiye'ye transfer olduğu ilk dönemde Beşiktaş'a gelmek istemediğini söyledi.

calendar 27 Mayıs 2026 21:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuk oldu.

Portekizli yıldız, samimi itiraflarda bulundu.

"AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

"Bence Beşiktaşlı oyuncular, kulübe ve taraftara daha fazla saygı göstermeli.

Benim için eski stadyum daha iyiydi. Bize karşı oynamaya gelen oyuncular için daha korkutucuydu. Eski stadyumu özledim.

Eğer ilk 11'de değilsem antrenörlere bozulurdum. O yüzden, yedek kulübesinde onlardan uzağa otururdum.

Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyordum. Zor, karmaşık, üzücü ve sıkıcı bir dönemdi.

BENFICA MAÇI

"Benfica maçının devre arasında gergin oyuncular vardı. Erken gol bulabilirsek maçı değiştirebileceğimizi hissettik. Muhteşem bir golle başladık. Golden sonra da oynadığımız dominant oyunumuzu devam ettirdik. Eğer 5 dakikamız daha olsa kazanırdık. Soyunma odasına girdiğimde çok sinirliydim. Çünkü bir Portekiz ekibiydi. Portekiz kulüplerine karşı kaybetmeyi sevmem. Benim en büyük rakibim Benfica'ydı. Çöp kovasına tekme atmıştım."

BEŞİKTAŞ İLE TANIŞMA HİKAYESİ

"Beşiktaş-Porto maçında son dakikalarda golü ben attım ve 1-0 kazandık. O gün harika bir maç çıkardım. Beni en çok şaşırtan şey, maç bittiğinde stadyumun benim adımı haykırmaya başlamasaydı. Bu normal değil, çünkü ben Porto oyuncusuydum. Bu beni şaşkına çevirdi. Maçın sonunda tünele doğru yürüyordum. Beşiktaşlı bir görevli, Porto formamı Beşiktaş taraftarlarından birine vermemi söyledi. Formayı verdiğimde, tüm stadyum adımı haykırmaya başladı. Bu, beni çok etkiledi. Çok mutlu olmuştum, çünkü ilk kez böyle bir şey yaşıyordum. Ve gerçek şu ki, kaderden kaçılmaz."

"BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTEMİYORDUM"

"Beşiktaş'a ilk geldiğimde, Beşiktaş'a gelmek istemiyordum. Çünkü Beşiktaş'ı biliyordum ama ülkeyi bilmiyordum. Türkiye'de oynamak istemiyordum. O dönem başkan benimle konuştu. Bu benim düşünce yapımı biraz değiştirdi. Nasıl bir ülke olduğunu, Türk kültürünü anlamamı sağladı. Buraya geldiğimde havaalanındaki o kalabalığı gördüğümde, 'Evimdeyim' dedim. Bu tarafarlar için her şeyimi vermem gerekecek. Bugün, Beşiktaş'ın en büyük aşklarımdan biri olduğunu söyleyebilirim.

Beşiktaş formasını ilk giydiğim günden beri taraftarla aramda bağ vardı. Onlar bana güç verdiler, ben de onlara mutluluk. Bu yüzden birçok kez acı içinde, yorgun oynadım. Ama taraftarlara baktım ve düşündüm. Onların üzülmesine izin veremezdim. Bu bağın sonsuza dek süreceğini düşünüyorum."

