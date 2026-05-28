Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi geri istiyor! Rakamlar netleşti

Kim Min Jae'nin menajeri Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon euro ve artı olarak bonuslar istedi. Başarılı oyuncunun bonservis ise 25 milyon Euro...

calendar 28 Mayıs 2026 00:11
Haber: Sporx.com dış haberler
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe eski oyuncusu Kim Min Jae'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yöneticileri ile Güney Koreli savunmacının menajeri arasında gerçekleştirilen ilk resmi toplantıda rakamlar netleşti.

Bayern Münih'ten net 9 milyon Euro yıllık ücret kazanan Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro net maaş ve buna ek olarak başarı bonusları talep etti.

Yönetimin bu maaş talebi karşısında sponsor destekli bir formül üzerinde durduğu belirtildi.

BONSERVİSE 25 MİLYON İSTİYORLAR

Fenerbahçe bonservis konusunda da Alman ekibiyle pazarlık halinde… Bayern Münih'in istediği rakamın 25 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin bu rakamı uzun vadeli taksitlerle ve başarıya bağlı maddelerle makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade ediliyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
