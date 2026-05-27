Arsenal, Gabriel Jesus'un fiyatını belirledi

Arsenal, sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'un bonservisini 23 milyon Euro olarak belirledi.

calendar 27 Mayıs 2026 22:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, yaz transfer döneminde Gabriel Jesus için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin, 29 yaşındaki Brezilyalı santrfor için 23 milyon Euro (20 milyon sterlin) civarında bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Gabriel Jesus için birden fazla kulübün nabız yokladığı ve Arsenal'in oyuncu için 23 milyon Euro istediği vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 1 SEZO NSONRA BİTİYOR

Brezilyalı futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Londra ekibi, oyuncunun kontratının bitimine yaklaşmasına rağmen Jesus'u düşük bir bedelle elden çıkarmayı düşünmüyor.

Arsenal yönetiminin, ancak belirlediği bonservis seviyesine yakın bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği aktarıldı.

52.2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Gabriel Jesus, Temmuz 2022'de Manchester City'den Arsenal'e 52.2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI 1 YIL UZAK TUTTU

Tecrübeli forvet, 13 Ocak 2025'te yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Yaklaşık 1 yıllık iyileşme sürecinin ardından sahalara dönen Jesus, bu sezon Arsenal formasıyla 27 maçta görev yaptı.

Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

