Luka Modric, Real Madrid'e geri dönüyor!

Milan forması giyen Luka Modric için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



TuttoSport'ta yer alan habere göre, Hırvat yıldızın 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbolu bırakma ihtimali güçlendi.



Milan'da beklentilerin uzağında geçen sezonun ardından Modric'in kariyer planlamasını yeniden değerlendirdiği ve Dünya Kupası'nı son turnuvası olarak gördüğü belirtildi.



REAL MADRID ONU GERİ İSTİYOR



Real Madrid'in ise eski yıldızının futbolu bırakmasının ardından kulübe dönmesi için şimdiden hazırlık yaptığı öne sürüldü.



İspanyol devinin, Modric'e iki farklı rol üzerinde seçenek sunabileceği kaydedildi. Bunlardan ilkinin, Jose Mourinho'nun teknik ekibinde görev almak olduğu iddia edildi. Diğer ihtimalin ise kulüp içinde sportif yapılanmaya yakın, üst düzey bir direktörlük pozisyonu olduğu aktarıldı.



REAL MADRID TARİHİNE GEÇTİ



Luka Modric, Real Madrid kariyerine 2012 yılında Tottenham'dan transfer olarak başladı. Eflatun-beyazlı formayla 13 sezon geçiren Hırvat orta saha, kulüp tarihinin en özel dönemlerinden birinin başrol oyuncuları arasında yer aldı.



Real Madrid formasıyla 597 maça çıkan Modric, 43 gol attı. İspanyol deviyle toplam 28 kupa kazanan yıldız futbolcu, kulüp tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncusu unvanını da elde etti.



Bu kupalar arasında 6 Şampiyonlar Ligi, 4 LaLiga, 2 Kral Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 6 dünya şampiyonluğu organizasyonu yer aldı.



BALLON D'OR KAZANMIŞTI



Modric, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo döneminde bu başarıya ulaşan nadir isimlerden biri olmuştu.



Real Madrid'den ayrıldıktan sonra AC Milan'a imza atan tecrübeli futbolcu, İtalyan ekibiyle 1 yıllık sözleşme yapmıştı.



