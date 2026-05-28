Konferans Ligi kupası Crystal Palace'ın

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace 1-0'lık skorla kazandı.Crystal Palace'a kupayı getiren golü 51. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.İngiliz ekibi tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazandı.Rayo Vallecano ise tarihindeki ilk Avrupa kupası kazanma fırsatını kullanamadı.10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarr'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Batalla'da kaldı.25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chavarria'nın ortasında Alemao'nun arka direkte ayak içiyle istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.39. dakikada İspanyol ekibi, etkili geldi. Sağ kanattan Ratiu'nun ortasında ceza sahasında sırtı dönük şekilde topla buluşan Garcia, pasını dışarıya çıkardı. Lopez'in kaleyi cepheden gören noktadan gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.45+1. dakikada Crystal Palace, net gol şansından yararlanamadı. Wharton'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte uygun pozisyonda Mitchell'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.56. dakikada top üç kez direkten döndü. Ceza sahası dışından kullanılan frikikte Pino'nun sert vuruşunda top önce sol, daha sonra da sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu kale önünde Riad tamamlamak istedi ancak bir kez daha meşin yuvarlak direkten dönse de oyuncu için ofsayt bayrağı kaldırıldı.57. dakikada sol kanattan Pino, ceza sahasına girdikten sonra içerideki arkadaşı Mateta'yı gördü. Oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı dokunuşta kaleci Batalla, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.83. dakikada sağdan kullanılan frikikte kafalardan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Camello'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.Leipzig: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino (Dk. 80 Guessand), Mateta (Dk. 76 Larsen)Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin (Dk. 62 Mendy), Lopez (Dk. 62 Diaz), De Frutos (Dk. 70 Camello), Garcia (Dk. 70 Espino), Isi Palazon (Dk. 77 Akhomach), AlemaoDk. 51 Mateta (Crystal Palace)Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon, Dk. 48 Lopez, Dk. 62 Garcia, Dk. 85 Mendy, Dk. 90+2 Espino (Rayo Vallecano), Dk. 42 Wharton, Dk. 74 Pino, Dk. 82 Riad (Crystal Palace)