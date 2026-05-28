Avrupa'da kupa kazanan 12. İngiliz: Crystal Palace

Crystal Palace, Rayo Vallecano karşısında elde ettiği başarıyla İngiliz futbol tarihinde de yerini aldı.
"Ada" ekibi, UEFA'nın erkekler için düzenlediği kulüp turnuvalarında kupaya uzanan 12. farklı İngiliz kulübü olmayı başardı.
Crystal Palace, Avrupa'da Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Ipswich, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham ve West Ham United'ın ardından şampiyonluğa ulaşarak adını tarihe yazdırdı.
"Ada" ekibi, UEFA'nın erkekler için düzenlediği kulüp turnuvalarında kupaya uzanan 12. farklı İngiliz kulübü olmayı başardı.
Crystal Palace, Avrupa'da Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Ipswich, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham ve West Ham United'ın ardından şampiyonluğa ulaşarak adını tarihe yazdırdı.