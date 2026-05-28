Galatasaray'ın transfer planı değişti! Hedef Can Uzun!

Yeni sezonda kadrosuna 10 numara takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da planlar değişti. Sarı-kırmızılı takım, milli oyuncu Can Uzun için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

calendar 28 Mayıs 2026 10:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Dries Mertens'in boşluğunu bir senedir dolduramayan Galatasaray, önceliği 10 numara takviyesine verdi.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva, ilk olarak gündeme geldi ancak 3 yıl için 50 milyon Euro talep etmesi sarı kırmızılıları transferde başka arayışlara itti.

Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun, yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazıldı. Frankfurt'un 40-45 milyon Euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.

10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, A Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun'u çok beğeniyor ve transferin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. 2005 doğumlu milli oyuncu için bonservis pazarlığı başlayacak.

PERFORMANSI

Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı-kırmızılı takımı boş geçmemiş ve sezonu 10 gol-6 asistle tamamlamıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
