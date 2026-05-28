Galatasaray'ın transfer planı değişti! Hedef Can Uzun!

Dries Mertens'in boşluğunu bir senedir dolduramayan Galatasaray, önceliği 10 numara takviyesine verdi.



Manchester City ile sözleşmesi sona eren Bernardo Silva, ilk olarak gündeme geldi ancak 3 yıl için 50 milyon Euro talep etmesi sarı kırmızılıları transferde başka arayışlara itti.



Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan Can Uzun, yüksek bonservis bedeline rağmen listenin ilk sırasına yazıldı. Frankfurt'un 40-45 milyon Euro değer biçtiği Can Uzun'a geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.



10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, A Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek.



PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun'u çok beğeniyor ve transferin uygun şartlarda gerçekleşmesini istiyor. 2005 doğumlu milli oyuncu için bonservis pazarlığı başlayacak.



PERFORMANSI



Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olan Can Uzun, sarı-kırmızılı takımı boş geçmemiş ve sezonu 10 gol-6 asistle tamamlamıştı.



