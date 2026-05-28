Carlo Ancelotti'nin gözdesine Fenerbahçe kancası!

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki Igor Thiago için temaslar sürerken, Brezilyalı golcüye Milan ve Juventus'un da ilgi gösterdiği belirtildi.

calendar 28 Mayıs 2026 10:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında gözler forvet hattına çevrildi. Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen başkan adayları, bu doğrultuda temaslarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isimlerden birinin, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Igor Thiago olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı golcünün piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Sambacı futbolcunun transfer durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

JUVENTUS VE MILAN İSTİYOR

Bu sezon Brentford formasıyla 40 resmi maçta 25 gol kaydeden ve 1 de asist yapan Thiago'yu Avrupa'dan birçok takım yakından takip ediyor. Milan ile Juventus'un da Brezilyalı forveti transfer listesine yazdığı kaydedildi. Haziran ayı başında Thiago transferinin neticelenmesi amaçlanıyor.

Brezilya Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan 24 yaşındaki futbolcuyla hızlı şekilde görüşmelerin tamamlanması amaçlanıyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

ANCELOTTI KADROYA YAZDI

Premier Lig'de Brentford'la 22 gol atan Igor Thiago, Brezilya Milli Takımı'na seçilmeyi başardı. Carlo Ancelotti'nin de çok beğendiği 24 yaşındaki golcü, 2026 Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Thiago'nun Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda yakından takip edilecek isimler arasında olduğu belirtildi.

KARİYERİ ÇIKIŞTA

Igor Thiago'nun kariyerinde yakaladığı yükseliş dikkat çekiyor. 2022'de Brezilya'dan Cruzeiro ekibinden Bulgaristan'ın Ludogorets takımına giden Thiago, Avrupa futboluna kolay uyum sağladı ve gollerini sıraladı. Hem Ludogorets hem de Club Brugge'de şampiyonluklar kazanan 24 yaşındaki forvet, İngiltere Premier Lig'e Brentford takımına transfer oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
