Carlo Ancelotti'nin gözdesine Fenerbahçe kancası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında gözler forvet hattına çevrildi. Hücum bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen başkan adayları, bu doğrultuda temaslarını hızlandırdı.



Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isimlerden birinin, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Igor Thiago olduğu öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı golcünün piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.



Öte yandan başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da Sambacı futbolcunun transfer durumunu yakından takip ettiği belirtildi.



JUVENTUS VE MILAN İSTİYOR



Bu sezon Brentford formasıyla 40 resmi maçta 25 gol kaydeden ve 1 de asist yapan Thiago'yu Avrupa'dan birçok takım yakından takip ediyor. Milan ile Juventus'un da Brezilyalı forveti transfer listesine yazdığı kaydedildi. Haziran ayı başında Thiago transferinin neticelenmesi amaçlanıyor.



Brezilya Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan 24 yaşındaki futbolcuyla hızlı şekilde görüşmelerin tamamlanması amaçlanıyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.



ANCELOTTI KADROYA YAZDI



Premier Lig'de Brentford'la 22 gol atan Igor Thiago, Brezilya Milli Takımı'na seçilmeyi başardı. Carlo Ancelotti'nin de çok beğendiği 24 yaşındaki golcü, 2026 Dünya Kupası'na adını yazdırdı. Thiago'nun Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda yakından takip edilecek isimler arasında olduğu belirtildi.



KARİYERİ ÇIKIŞTA



Igor Thiago'nun kariyerinde yakaladığı yükseliş dikkat çekiyor. 2022'de Brezilya'dan Cruzeiro ekibinden Bulgaristan'ın Ludogorets takımına giden Thiago, Avrupa futboluna kolay uyum sağladı ve gollerini sıraladı. Hem Ludogorets hem de Club Brugge'de şampiyonluklar kazanan 24 yaşındaki forvet, İngiltere Premier Lig'e Brentford takımına transfer oldu.



