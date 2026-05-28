Mahmut Uslu'dan Ederson açıklaması: 'Gündemimizde yok'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Mahmut Uslu'nun açıklamaları;
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR"
"Bu seçim, Fenerbahçe adına bir kırılma, bir dönüm noktası. İçinde bulunulan durumun tersine çevrilmesi oldukça zor, bunun üstesinden ancak Aziz Yıldırım gibi bir lider gelebilir. Aksi halde çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Aziz Yıldırım hem kulübü eski rayına oturtacak hem de Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır."
"TÜRKİYE MUTLU OLACAK"
"Şampiyonluk geldiği zaman birçok şey rayına oturur. İyi ve kuvvetli bir ekiple geliyoruz. Hep beraber bu işi omuzlayacak güce sahibiz. Fenerbahçe'nin aşağı yönlü gidişini yeniden yukarıya taşıyacağız. Şampiyon olduğumuzda Türkiye'de sadece biz mutlu olmayacağız; F.Bahçe şampiyon olursa Türkiye'de mutluluk oranı artar."
"TARİHTEN KİMSE SİLEMEZ"
"Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ortada. Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe tarihinden kimse silemez. Aziz Yıldırım kulübe büyük yatırımlar yaptı. Aslında onun konuşmasına bile gerek yok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır."
"PAZARLIKLAR BİTİYOR"
"Biz mazeret değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Transferlerle ilgili Aziz Yıldırım önemli aşamalara geldi. Yıldırım görüşmeleri gizli yönetir, transfer belli bir seviyeye geldiğinde de bize 'Gidin pazarlığı yapın' der. Ben de geçtiğimiz yıl bayram döneminde Güney Amerika'ya giderek bazı temaslarda bulunmuştum. Şu anda elimizde transfer listemize dahil edebileceğimiz oyuncularla ilgili ciddi veriler var. Aralarında Oğuz Çetin'in de yer aldığı, kulübümüzün eski sporcularından oluşan özel bir komite oyuncuları detaylıca tarıyor. Alacağımız oyuncuları hemen hemen saptadık, pazarlıkları da bitirmek üzereyiz. İnşallah başkanımız Aziz Yıldırım'ın dediği gibi tüm transferleri sezon açılışına yetiştirmeye çalışacağız."
"HOCA HAFTAYA NETLEŞİR"
"Teknik Direktör konusu bayramdan sonra netleşir. İnce eleyip sık dokuyoruz"
"EDERSON'UN GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE YOK!
"Ederson iyi bir kaleci, bir kopukluk olmuş. Biz Brezilyalıları severiz. Biz o kopukluğu gideririz. Ederson verilen parayı silah dayayarak almadı. Değerli bir kaleci. Gelir gelmez oyuncularla da konuşacağız. Ederson'un gönderilmesi gündemimizde yok, inşallah Ederson'u değerlendireceğiz."
"VERGİ BORCU 150 MİLYON"
"2022 yılından bugüne hiçbir vergi ödenmemiş. 150 milyon Euro civarında vergi borcumuz olduğu söyleniyor. Vergi borcu sonunda ödenecek. Sokaktaki vatandaş ödüyorsa kulüpler de ödeyecek. Ya erteleme ya taksitlendirme yapılacak ama ödenecek. Bu yönetim bazı gelirleri de kullanmış."
"FUTBOL AŞ ÇOK GÜÇLÜ"
"Futbol AŞ'deki arkadaşlarla müşterek çalışacağız. Beraber bu yükü omuzlayacağız. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu çok kuvvetli. Futbol AŞ de çok güçlü, Futbol AŞ'ye yeni isimler de eklenecek ve daha güçlü olacak."
"KİMSEDEN ÇEKİNMEM"
"Haksızlığa tahammülüm yoktur. Ben hiç kimseden çekinmem. Daha önce görev aldığımda Fenerbahçe haksızlığa uğradığında açıklamalar yaptım, yine hiç kimseden çekinmeden Fenerbahçe'nin hakkını savunurum."
"UEFA'YA GİDECEĞİZ"
"Seçildiğimiz takdirde UEFA'ya gideriz, erteletmeye ya da yumuşatmaya çalışırız. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız"
"ALMAK KOLAY, ZORU GÖNDERMEK"
"Transfer yapmak kolay, biz mevcut oyuncularla ne yapacağız?" diye soran Mahmut Uslu, şu bilgileri paylaştı: "Maaşını ödediğimiz 40'a yakın futbolcumuz varmış. Zor olan göndermek istediğiniz oyuncularla yolları ayırmak. Bu oyuncuları yollamak kolay değil, çünkü yüksek maaşlar verilmiş. Onlar gitmediği zaman kulübe ekstra mali yük oluyor. Birer-ikişer milyon Euro alsalar verirsiniz parayı gönderirsiniz. Büyük paraları verip yollayamayacağınıza göre ya kiralık ya da bonservisini vereceksiniz."
"İŞİMİZE YARAYANI TUTARIZ"
"Biz limite uyacağız. Limite uymak için de elimizden geleni yapacağız. Minimum 2 tane forvet, 2 tane stoper olmak üzere gerekli olan yerlere 6 transfer yapacağız. Kiralıktan dönen oyunculardan işimize yarayan olursa tutacağız."
"BİRLİKTE DAHA MUTLU BAYRAMLARA"
"Tüm Fenerbahçe camiasının bayrağınını en içten dileklerimle kutluyorum. Fenerbahçe büyüklüğü; inançtır, mücadeledir, vazgeçmemektir. Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut her zaman vardır. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız ve hep birlikte çok daha mutlu bayramlar kutlayacağız."
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30