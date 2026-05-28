Paolo Maldini'den tek cümlelik Hakan Safi açıklaması!

Paolo Maldini, Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'yle önceki gün İstanbul'da görüşmüştü. Maldini, Hakan Safi'yle yaptığı görüşmenin ardından yeni açıklama yaptı.

calendar 28 Mayıs 2026 11:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Safi, önceki gün Paolo Maldini'yle İstanbul'da bir araya gelmişti. İtalyan futbol adamından Fenerbahçe ve Hakan Safi'yle ilgili yeni bir açıklama geldi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

İtalya'da Sky'ın bir etkinliğine katılan Maldini, Hakan Safi'yle ve Fenerbahçe'yle ilgili soruya yanıt verdi. Maldini açıklamasında, "O benim arkadaşım ve başkan adaylarından biri, kazanırsa neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. 

MALDINI'NIN DAHA ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Maldini, Hakan Safi'yle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer vermişti, "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
