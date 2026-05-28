Hakan Safi'den transfer operasyonu! İlk hedef Greenwood

Fenerbahçe'de seçim için geri sayım sürerken başkan adayı Hakan Safi, yeni sezon planlamasında dört kritik bölgeye yoğunlaştı.
Forvet, sağ kanat, stoper ve kaleciye öncelikveren Safi'nin, yaklaşık 10 gündür transfer temaslarını sürdürdüğü ve yurt dışına çıkarak listedeki isimlerleson görüşmeleri gerçekleştirmesi bekleniyor. Kaleci pozisyonu için hedef, refleksleri üst düzey, kurtarışlarıyla maç kazandırabilecek, elit seviyede bir isim olması. Özellikle büyük maç performansı yüksek ve çizgi üzerindeki etkinliğiyle fark yaratabilecek profiller değerlendiriliyor.
DEFANSA LİDER KARAKTER ARANIYOR
Stoper hattında oyun kurulumuna katkı sağlayacak, sol ayaklı bir savunmacı arayışı öne çıkıyor. Oyun görüşü yüksek ve güçlü bir profil üzerinde durulurken, bu transferin Skriniar'ı da sahada rahatlatması isteniyor. Sağ kanatta planlanan profil ise bire birde etkili, yüksek hız kapasitesine sahip, adam eksiltebilen ve skor katkısı verebilen bir yıldız oyuncu. Teknik heyetin özellikle dribbling yeteneği üst düzey, taraftarı ayağa kaldırabilecek dinamik isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR SANTRFOR GELECEK!
En kritik bölge olarak görülen forvet hattında ceza sahası içerisinde bitiriciliği yüksek, fizik gücüyle fark yaratabilecek, gerektiğinde pivot rolünü üstlenebilen ancak aynı zamanda savunma arkasına koşularla tehdit oluşturabilecek komple bir golcü hedefleniyor. Belirlenen transfer planlaması doğrultusunda oyuncu listelerinin hazırlandığı ve görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiği ifade ediliyor.
İLK HEDEF GREENWOOD
Fenerbahçe'de seçimi kazanması halinde özellikle çok güçlü bir hücum hattı oluşturmayı planladığını bildiren Hakan Safi'nin listesinde ilk sırada yer alan ismin Mason Greenwood olduğu öğrenildi.
Marsilya'da forma giyen İngiliz sağ kanat ile temasa geçildiği ve şartlarının öğrenildiği kaydedildi. İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan 24 yaşındaki oyuncu, santrfor olarak da görev yapabiliyor. Fransız ekibinin yaklaşık 50 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği belirtilen Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasıyla 45 maçta 26 gol, 11 asistle önemli bir skor katkısında bulundu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30