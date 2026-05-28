Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'a başkanlık yaparım!'

Beşiktaş'ın efsane kaptanı ve eski Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüpte ilerleyen dönemde başkanlık görevini düşünebileceğini belirterek, "Yıllarca kaptanlığını yaptık, başkanlığını da yaparız" dedi.



Beşiktaş'ın efsanelerinden ve eski teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, beIN SPORTS'ta Spor Turu programına konuk oldu.



"BAŞKANLIK DA YAPARIZ!"



Çalımbay, Beşiktaş'ın güncel durumuna dair değerlendirme yaparken ilerleyen dönemlerde başkanlığı düşünebileceğini dile getirdi. Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ın yıllarca kaptanlığını yaptık, başkanlığını da yaparız. Neden olmasın?" dedi.



