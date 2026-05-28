Beşiktaş, Salih Özcan transferinde gaza bastı!

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Salih Özcan için yeniden harekete geçen Beşiktaş yönetimi, milli futbolcuya önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 28 Mayıs 2026 13:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlılar daha önce ilgilendiği Salih Özcan transferinde yeniden devreye girdi. Milli futbolcu, sezonun sona ermesiyle Bundesliga devi Borussia Dortmund'a veda etti.

BEŞİKTAŞ'TA TEKLİF HAZIRLIĞI

Serdal Adalı yönetimi, Dortmund'dan senelik 3.7 milyon Euro kazanan Salih Özcan için önümüzdeki günlerde teklifte bulunacak.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA 

Öte yandan Avrupa kulüplerinin de Salih Özcan'ı radarlarına aldığı kaydedildi. Yıldız ön libero, yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Salih Özcan, bu sezon 12 maçta sadece 74 dakika süre alabildi. 

