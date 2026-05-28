Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe için olay değerlendirme!

Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"PARALI BAŞKAN ARIYORLAR"
"Fenerbahçe'de kongre çalışmaları tam gaz sürüyor. Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?"
"Sadece paranın ve gücün konuşulduğu bir süreçteyiz. İki taraf da yapacağı transferlerin altını çiziyor ama kimi alacağını söylemiyor. Çok paralarının olduğunu, bunu kulübe aktaracaklarını söylüyorlar ama "Geri almayacağız" demiyorlar. Fenerbahçe kongresinin yapısının değiştiğini, duyguların aklın önüne geçtiğini Sadettin Saran'ın seçildiği gün herkes gördü.
Bu kongreye de yön verecek olan bu duygular. 45 bine yakın oy kullanma hakkı olan kişi var. "Kim kulübü daha iyi yönetir?" diye sormuyorlar, "Kim, hangi futbolcuyu alacak" bunun peşindeler. Mehmet Ali Aydınlar'ı adaylıktan vazgeçiren de bu bakış açışı oldu zaten. Gençliğimize, 'paralı başkan'ın arandığı dönemlere geri geldik."
"HAKAN SAFİ KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR"
"Adaylar transferde isim açıklarsa seçimde etkisi olur mu?"
"Özellikle Hakan Safi iddiasını ve gücünü kanıtlamak için buna ihtiyaç duyuyor. Kulüpteki geçmişi çok kısa, yönetimdeyken sadece Kerem Aktürkoğlu transferinde görünür hale geldi. Bu yüzden kongreye 'Yaparım' mesajını vermek durumunda. Aziz Yıldırım daha ayakları yere basan cümleler kurdu. Transfer yapacaklarından ama eldeki kadroyu da doğru değerlendirmek istediklerinden bahsetti.
FFP'nin işlerini zorlaştırdığından, içeriye para sokmanın formüllerini aradıklarından bahsetti. Peki, bu tespitler kongrenin büyük bölümünün, hatta taraftarın umurunda mı? Kulübün batması onların sorunu değil, sahada kazanacak takım, kazandıracak oyuncu istiyorlar. Aklını-mantığını kaybetti Fenerbahçeliler."
"ŞAMPİYONLUK HEDEFSE, ARTIK MACERA OLMAZ!.."
"Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Aykut Kocaman mı?"
"Konuşmalarından anladığımız o. Aykut Kocaman'ı güçlü bir alternatif olarak sunup, kararı seçim sonrası vereceğini söyledi. Hepimiz bunun gerçekleşeceğini biliyoruz. Şahsen, Aykut hocanın en doğru seçim olacağını söyleyebilirim.
Gözden kaçan nokta, "Fenerbahçe'nin çocuğu devri bitti. Mourinho'yu getiriyorum" diyen Aziz Yıldırım'ın, şimdi "Zaman yok. Çözümü en kısa yoldan bulacak olan, ülkeyi ve kulübü tanıyan bir hocadır" demesidir. Aziz Başkan, 20 yıllık başkanlığında öğrenemediğini, iki yılda fark etti. Şampiyonluk hedefse, macera olmaz."
"KEŞKE 2 ADAY BİR İSİM ÜZERİNDE BİRLEŞEBİLSE"
"Hakan Safi'nin açıklamalarına ve projelerine bakarsak teknik direktör adayı sizce kim?"
"Başlarda söylemedi ama sonrasında "Yerli ya da bizden biri gibi yabancı" diyerek bir profil ortaya çıkardı. Safi'nin, İsmail Kartal'ı da düşündüğünü duyuyoruz. Jesus veya Montella belirttiği profildeki diğer isimler.
Safi'nin akıl hocalarının Aykut Kocaman'dan uzak durmasını öğütlediklerini, taraftarın beğendiği bir hoca olmadığını belirttikleri de gelen bilgiler arasında. Keşke aynı Mourinho'da olduğu gibi, iki başkan adayı Aykut Kocaman isminde birleşseler, kongre sonrası hocayı güçlü bir şekilde göreve başlatsalar, bölünmenin önüne geçseler."
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30