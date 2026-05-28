Ligin yeni ekibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor!

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Juventus'ta devam eden Filip Kostic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı.



İtalyan gazeteci Romeo Agresti'nin haberine göre; Serie A'ya yükselen Venezia FC, Sırp sol bek oyuncusunu transfer etmek üzere.



SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK



Juventus'ta beklediği süreleri bulamayan ve sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kontrat yenilememe kararı aldı.



PERFORMANSI



2025/26 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan ve yalnızca 527 dakika sahada kalabilen Kostic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



