Beşiktaş'ta Emirhan Topçu için çift haneli teklif!

Beşiktaş'ta forma giyen Emirhan Topçu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Transfer döneminin gözde isimleri arasına giren milli futbolcuya Avrupa'dan ilgi olduğu öne sürüldü.



Fanatik'te yer alan habere göre Fransa Ligue 1'den bir takım, Emirhan Topçu'yu radarına aldı. Fransızların sol ayaklı stoper için çift haneli transfer teklifinde bulunacağı kaydedildi.



MILAN'A TRANSFERİ OLMADI



Öte yandan Emirhan Topçu ile geçtiğimiz ay Serie A ekibi Milan'ın ilgilendiği fakat İtalyanların yaptığı resmi teklifin reddedildiği iddia edildi.



PERFORMANSI



2024 yazında Çaykur Rizespor'dan 3.4 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Emirhan Topçu, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 29 maça çıktı. 1 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki stoper, 11 mücadelede sarı kart gördü.



