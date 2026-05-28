Beşiktaş'ta Emirhan Topçu için çift haneli teklif!

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan ilgi artıyor. Fransa Ligue 1'den bir takımın genç stoper için çift haneli teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

calendar 28 Mayıs 2026 13:11
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta forma giyen Emirhan Topçu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Transfer döneminin gözde isimleri arasına giren milli futbolcuya Avrupa'dan ilgi olduğu öne sürüldü. 

Fanatik'te yer alan habere göre Fransa Ligue 1'den bir takım, Emirhan Topçu'yu radarına aldı. Fransızların sol ayaklı stoper için çift haneli transfer teklifinde bulunacağı kaydedildi.

MILAN'A TRANSFERİ OLMADI

Öte yandan Emirhan Topçu ile geçtiğimiz ay Serie A ekibi Milan'ın ilgilendiği fakat İtalyanların yaptığı resmi teklifin reddedildiği iddia edildi.

PERFORMANSI

2024 yazında Çaykur Rizespor'dan 3.4 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Emirhan Topçu, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 29 maça çıktı. 1 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki stoper, 11 mücadelede sarı kart gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
