Mauro Icardi için dikkat çeken iddia!

Galatasaray'da geleceği merak edilen Mauro Icardi için Arjantin'den yeni iddialar gündem geldi.

calendar 28 Mayıs 2026 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözülmeyi bekliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcüyle ilgili yönetim temaslarını hızlandırırken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde ilk teklif de ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kurmayların, 33 yaşındaki yıldız forvete bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro içeren 1+1 senelik kontrat önerdiği öğrenildi. Yönetimin, bayram sonrası yapılacak kritik toplantının ardından Icardi dosyasında son kararı vermesi bekleniyor.

Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan talipleri bulunan tecrübeli futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, özellikle Arjantin basınından dikkat çeken iddialar geldi.

RIVER PLATE DEVREDE

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan gelen teklifi geri çevirdiği öne sürülen Mauro Icardi için bu kez River Plate'in harekete geçtiği belirtildi. Arjantin medyasında yer alan haberlerde, deneyimli santrfora resmi teklif yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Icardi'nin kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı da aktarıldı. Galatasaray'ın sunduğu şartların ise yıldız oyuncu cephesinde şimdilik yeterli bulunmadığı kaydedildi.

VELAYET SÜRECİ KARARINI ETKİLİYOR

Haberde öne çıkan bir diğer detay ise Wanda Nara ile devam eden velayet davası oldu. Sürecin Türkiye bağlantılı ilerlemesinin, Icardi'nin geleceğine ilişkin kararını zorlaştırdığı ifade edildi.

Arjantinli futbolcunun, ailevi sebepler nedeniyle maaş konusunda fedakârlık yaparak İstanbul'da kalma ihtimalinin de masada olduğu öne sürüldü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
