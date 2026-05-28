Galatasaray'da Renato Nhaga için yeni karar!

Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

calendar 28 Mayıs 2026 11:51
Haber: Sabah
Şampiyon Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Cimbom'da yaz transfer döneminde takıma katılacak isimler bir hayli merak konusu haline geldi. Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de gündemi meşgul ediyor.

Sarı-kırmızılıları hareketli geçecek bir yaz transfer dönemi beklerken teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken kararlar gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da son olarak ara transfer döneminde takımın geleceği düşünülerek transfer edilen Renato Nhaga'ya yeni sezonda daha fazla forma şansı verileceği öğrenildi.

19 yaşındaki orta sahanın gelişimini Galatasaray'da sürdürmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk, kiralık olarak göndermektense oyuncunun forma süresini yükseltip takımda tutacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
