Okan Buruk'un transfer kararı; Arda Okan Kurtulan!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yerli rotasyonu için Göztepe'de performansıyla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan'ın transfer edilmesini istedi.

28 Mayıs 2026 11:40
Haber: Milliyet
Galatasaray sezonun dikkat çeken isimlerinden Arda Okan Kurtulan'ı radarına aldı. Göztepe'deki performansı ile dikkat çeken genç futbolcuyu, Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği ve yönetime de alınması yönünde rapor verdiği belirtildi.

23 yaşındaki yetenekli futbolcu geride bıraktığımız sezon ligde 31 maçta forma giyerken 4 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

Adı diğer büyük takımlarla da geçen Arda Okan'ın transferini yerli rotasyonu için Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği öğrenildi. Buruk'un sağ kanatta oynayan, ayrıca sağ ve sol bek olarak da verilen şansları iyi değerlendiren genç futbolcuyu çok beğendiği bildirildi.

FARKLI POZİSYONLARDA OYNUYOR

Birçok farklı pozisyonda oynayabilmesinin tercih edilmesindeki faktör olduğu vurgulandı. Yeni düzenlemeyle beraber yerli futbolcuların önemi artarken Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan'ı mutlaka renklerine bağlamak istediği belirtildi.

2029'a kadar Göztepe ile kontratı bulunan ve güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcu için resmi temasların önümüzdeki günlerde başlayacağı, sarı-kırmızılı yönetimin bu transferi kısa zamanda bitirmek istediği bildirildi.

Öte yandan Arda Okan'ı sadece Galatasaray'ın istemediği, Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulübün listesinde olduğu öğrenildi.

