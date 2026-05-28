Victor Osimhen'den amatör futbolcuya büyük jest!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sosyal medyada yardım çağrısında bulunan amatör futbolcu Paul Chukwuebuka'nın diz kapağı ameliyatını üstleneceğini açıkladı.



Patella ameliyatı için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Chukwuebuka'nın paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Osimhen'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Nijeryalı yıldız, "TheLifeFab ile iletişime geç, halledelim!" ifadelerini kullanarak tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını duyurdu.



Sosyal medyada binlerce etkileşim alan bu hareket, futbolseverlerden büyük takdir topladı.







