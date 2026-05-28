Trabzonspor'dan Flamengo'ya 6 milyon euroluk teklif!

Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak için rotasını Brezilya'ya çevirdi.
HEDEF RYAN ROBERTO
Globo Esporte'nin haberine göre Trabzonspor, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu transfer listesine aldı. Brezilyalı genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği isimler arasında gösteriliyor.
6 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Trabzonspor'un Ryan Roberto için Flamengo'ya 6 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü. Bordo-mavililer, genç yıldız adayını kadrosuna katmak için transfer yarışındaki en somut adımı atan kulüp oldu.
ARDA TURAN'IN TAKIMI DA DEVREDE
Ryan Roberto için Trabzonspor'un yanı sıra Shakhtar Donetsk de devreye girdi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisinin genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
LILLE VE CSKA DA TAKİPTE
Brezilyalı kanat oyuncusuna Avrupa'dan başka talipler de bulunuyor. Fransa'dan Lille ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın da Ryan Roberto için transfer yarışında yer aldığı ifade edildi.
OYUNCU AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Trabzonspor'un yüksek teklifine rağmen Ryan Roberto'nun bu yaz Flamengo'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Genç oyuncunun kısa vadede Brezilya'da kalmayı tercih ettiği kaydedildi.
MENAJERLERİN PLANI FARKLI
Ryan Roberto'nun Flamengo ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi. Oyuncunun menajerlerinin, sonbahar döneminden itibaren bedelsiz transfer ihtimalini imza parası avantajına çevirmek istediği iddia edildi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30