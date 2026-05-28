Trabzonspor'dan Flamengo'ya 6 milyon euroluk teklif!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki Ryan Roberto için devreye girdi.

calendar 28 Mayıs 2026 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer, şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak için rotasını Brezilya'ya çevirdi. 

HEDEF RYAN ROBERTO

Globo Esporte'nin haberine göre Trabzonspor, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu transfer listesine aldı. Brezilyalı genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği isimler arasında gösteriliyor.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Trabzonspor'un Ryan Roberto için Flamengo'ya 6 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü. Bordo-mavililer, genç yıldız adayını kadrosuna katmak için transfer yarışındaki en somut adımı atan kulüp oldu.

ARDA TURAN'IN TAKIMI DA DEVREDE

Ryan Roberto için Trabzonspor'un yanı sıra Shakhtar Donetsk de devreye girdi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisinin genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

LILLE VE CSKA DA TAKİPTE

Brezilyalı kanat oyuncusuna Avrupa'dan başka talipler de bulunuyor. Fransa'dan Lille ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın da Ryan Roberto için transfer yarışında yer aldığı ifade edildi.

OYUNCU AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Trabzonspor'un yüksek teklifine rağmen Ryan Roberto'nun bu yaz Flamengo'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü. Genç oyuncunun kısa vadede Brezilya'da kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

MENAJERLERİN PLANI FARKLI

Ryan Roberto'nun Flamengo ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığı belirtildi. Oyuncunun menajerlerinin, sonbahar döneminden itibaren bedelsiz transfer ihtimalini imza parası avantajına çevirmek istediği iddia edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
