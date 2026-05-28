Trabzonspor'dan Benfica'ya transfer presi! İlle de Cabral

Trabzonspor, 23 yaşındaki bek Sidny Lopes Cabral'ın transferini Dünya Kupası öncesi bitirmek istiyor. Bordo mavililer, Portekiz ekibine büyük baskı kurmuş durumda.

calendar 28 Mayıs 2026 14:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Benfica'nın genç ve iki ayağını da kullanabilen beki Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağlamak için adeta zamanla yarışıyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Bordo-Mavili yönetim, Yeşil Burun Adaları milli takımı oyuncusu için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı.

Oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performans ile farklı takımların da devreye girmesinden çekinen Trabzonspor kurmayları, dev turnuva başlamadan önce bu transferi bitirmek amacıyla baskısını iyice artırdı.

Yönetimin hedefi, oyuncuyu turnuva öncesi transfer edebilmek. Portekiz ekibi Benfica, bir yandan Trabzonspor ile Cabral pazarlığı yaparken, diğer yandan kendi kadrosunu şekillendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Augusto transferini büyük oranda elinden kaçıran Benfica; Zubkov ve Oulai isimleri için sıcak temaslarını kararlılıkla sürdürüyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
