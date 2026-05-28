Brezilya'da Neymar şoku! İki maçta yok!

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos forması giyen ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na yeniden davet edilen Neymar sakatlandı.



2 MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK



Yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın Panama ve Mısır ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarında forma giyemeyecek.



DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK RAKİP FAS



Brezilya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran 2026 tarihinde saat 01.00'de Fas ile oynayacak.



