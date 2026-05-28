Trabzonspor'a 55 milyon euroluk tarihi gelir!

Trabzonspor, Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto için beklediği satışları yaparsa kasasına 55 milyon euro koyabilir. İşte detaylar...

calendar 28 Mayıs 2026 15:47
Haber: Sabah
Trabzonspor, bu yaz önemli satışlar yapacak gibi görünüyor.

Christ Inao Oulai, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş, Afrika Uluslar Kupası'nda da birçok takımı peşine takmıştı.

Benzer şekilde Felipe Augusto da transferin gözdesi durumunda.

Oulai için İngiliz ve Alman ekipleri harekete geçti. Fildişi Sahilli yıldız için şu ana kadar gelen en yüksek teklif 25+5 milyon euro oldu. Ancak yönetim, 20 yaşındaki orta saha için 30+5 milyon euro talep ediyor. Bordo-mavililer, Dünya Kupası sonrası beklediği teklifi alacağı konusunda emin.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Augusto, ilk sezonunda 15 gol atarak yıldızlaştı. 22 yaşındaki forvete önce Benfica 11+3 milyon euro'yla talip oldu, ardından Zenit 15 milyon euro önerdi. Yönetim, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmiyor. Zenit ile pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor, beklediği satışları yapabilirse iki futbolcudan 55 milyon euro'yu kasasına koyarak adeta para basmış olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
