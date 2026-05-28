Trabzonspor'a 55 milyon euroluk tarihi gelir!

Trabzonspor, bu yaz önemli satışlar yapacak gibi görünüyor.



Christ Inao Oulai, performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş, Afrika Uluslar Kupası'nda da birçok takımı peşine takmıştı.



Benzer şekilde Felipe Augusto da transferin gözdesi durumunda.



Oulai için İngiliz ve Alman ekipleri harekete geçti. Fildişi Sahilli yıldız için şu ana kadar gelen en yüksek teklif 25+5 milyon euro oldu. Ancak yönetim, 20 yaşındaki orta saha için 30+5 milyon euro talep ediyor. Bordo-mavililer, Dünya Kupası sonrası beklediği teklifi alacağı konusunda emin.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Augusto, ilk sezonunda 15 gol atarak yıldızlaştı. 22 yaşındaki forvete önce Benfica 11+3 milyon euro'yla talip oldu, ardından Zenit 15 milyon euro önerdi. Yönetim, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmiyor. Zenit ile pazarlıklar devam ediyor. Trabzonspor, beklediği satışları yapabilirse iki futbolcudan 55 milyon euro'yu kasasına koyarak adeta para basmış olacak.



