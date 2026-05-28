 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Çağlar Şahin Akbaba'ya transferde talip var!

Aliağa Futbol, 1'inci Lig temsilcisi Vanspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 28 Mayıs 2026 16:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Çağlar Şahin Akbaba'ya transferde talip var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


2'nci Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurup üst sıraları hedefleyen Aliağa Futbol, 1'inci Lig temsilcisi Vanspor'un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'ya talip oldu.

Teknik direktör Çağdaş Çavuşla yola devam edip, sportif direktörlük görevine Erdem Özgenç'i getiren sarı-siyahlılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer listesini oluşturdu.

İzmir ekibinde kaleci Çağlar'ın liste başı olduğu ve görüşmelerin başladığı bildirildi. Vanspor'la 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki eldivenin doğum yeri olan İzmir'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bucaspor altyapısından yetişen Çağlar Akbaba; Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Boluspor'da da görev aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.