Hakan Safi: "Tarih yeniden başlayacak"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fethiye'de kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu ve açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Mayıs 2026 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi

Fethiye'de bir restoranda düzenlenen programda Safi, taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından karşılandı.

Buluşmada Safi'ye, Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından çiçek ve atkı takdim edildi.

Burada konuşan Safi, adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adaylığını erken açıkladığını belirten Safi, çeşitli iddialara rağmen duruşlarını koruduklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta yapılacak seçimde sizlerin teveccühü ile seçimimizi kazanacağız ve Fenerbahçe'mizin şanlı tarihi bir kere daha başlayacak." dedi.

Programın sonunda Safi, taraftarların sorularını yanıtladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
