 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Jannik Sinner'den Fransa'da erken veda

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, Fransa'da ikinci turda veda etti.

calendar 28 Mayıs 2026 17:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jannik Sinner'den Fransa'da erken veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Erkek tenisinde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ikinci turda veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde Arjantinli Juan Manuel Cerundolo ile karşılaşan Sinner, rakibi karşısında setlerde 6-3, 6-2 ve 5-1 öndeyken kramplar nedeniyle tıbbi mola almak zorunda kaldı.

Korttaki mikrofonlardan İtalyan raketin, başının döndüğü ve midesinin bulandığı yönünde ifadeler kullandığı duyulurken, Sinner mola öncesi ve sonrası kaybettiği puanlarla üçüncü seti 7-5 verdi.

Rahatsızlığı devam eden Sinner karşısında dördüncü ve beşinci seti 6-1 alan Cerundolo, üçüncü tura çıktı.

Toprak sezonunda Madrid, Monte Carlo, Roma'da şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 6 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen 24 yaşındaki Sinner, İspanyol Crlos Alcaraz'ın yokluğunda şampiyonluk için favori görülüyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.