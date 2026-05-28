Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a gidiyor: Muhammed Cham

Trabzonspor, geçen sezon Slavia Prag'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Cham ile yollarını yeniden ayırıyor.
Bordo-mavililer, 25 yaşındaki Muhammed Cham'ın transferi için Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı.
Muhammed Cham transferi için resmi yazışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Muhammed Cham, geride bıraktığımız sezonda Slavia Prag forması altında 25 maçta süre buldu ve 3 asist yaptı.
