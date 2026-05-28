Beşiktaş GAİN'in Avrupa yolu netleşti!

Ülkemizi BKT EuroCup'ta temsil eden Beşiktaş GAIN'in gelecek dönemde Avrupa'daki yol haritası belli oldu.



EuroCup finalinde Fransız ekibi JL Bourg ile mücadele eden temsilcimiz seriyi 2-0 kaybederek turnuvayı ikincilik ile tamamlamıştı.



Siyah-Beyazlılar'ın JL Bourg'un Euroleague'e katılımının kesin olmaması ve bir diğer Fransız ekibi Monaco'nun ligden çekilme ihtimaline karşın bir wild-card girişiminde bulunacağı iddia ediliyordu.



BEŞİKTAŞ DA LİSTEDE



Eurohoops'tan Aris Barkas'ın haberinde; gelecek sezon EuroCup'ta mücadele etmek için 42 takım ilgi mektubu gönderdi. Bu takımlardan 20'sinin 3+2 yıllı garanti bir katılım anlaşması imzaladığı ve Beşiktaş'ın'da bu takımlar arasında yer aldığı belirtildi.



