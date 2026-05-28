Galatasaray, Beşiktaş'ın eski ismi Emirhan İlkhan'a talip

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi; Emirhan İlkhan.

calendar 28 Mayıs 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 16:48
Haber: Trtspor
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. 10+4 yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Torino ile kısa bir süre önce yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Emirhan İlkhan'ı listesine aldı.

TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan'ı resmen transfer listesine ekledi.

Yerli statüsünde oynaması ve yüksek potansiyeli sebebiyle teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 21 yaşındaki merkez orta sahanın durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli orta saha, geride bıraktığımız sezon Torino formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
