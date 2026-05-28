Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy transferi için harekete geçti.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-lacivertlilerin, yıldız golcü ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Dortmund'un Guirassy için 35 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu aktarıldı.
PERFORMANSI
Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 46 maça çıktı. Gineli oyuncu, 22 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma iddiası!
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Borussia Dortmund forması giyen yıldız golcü Serhou Guirassy ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30