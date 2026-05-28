Trabzonspor'dan hücuma joker hamlesi! Zubkov ve Batagov'un vatandaşı

Trabzonspor, sağ kanat transferi için harekete geçti. Bordo mavililer, Girona forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Viktor Tsygankov için ön temaslara başladı.

calendar 28 Mayıs 2026 15:40
Haber: Sabah
Trabzonspor, yaz transfer döneminde sağ ve sol kanat için takviye yapacak.

Karadeniz devinde sağ kanat için İspanya ekibi Girona forması giyen Viktor Tsygankov gündemde. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldızın, Girona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.

3 yıl önce Şampiyonlar Ligi'ne katılan ama bu sezon küme düşen İspanya ekibi bu yaz satmazsa, Tsygankov önümüzdeki yılın ardından bedavaya ayrılabilir.

1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro... Ama sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Girona, oyuncuyu 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro'ya almıştı. 

3 BÖLGEDE BAŞARILI ŞEKİLDE GÖREV YAPABİLİYOR

Bordo mavililer 28 yaşındaki yıldız ile ilk temasları kurdu. Deneyimli sağ kanat, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil.

Ukrayna Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan Tsygankov, kalitesiyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim.

PERFORMANSI

Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Sol ayağını kullanan Tsygankov, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynayabilmesi ile dikkatleri çekiyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
