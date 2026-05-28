Trabzonspor'dan hücuma joker hamlesi! Zubkov ve Batagov'un vatandaşı

Trabzonspor, yaz transfer döneminde sağ ve sol kanat için takviye yapacak.



Karadeniz devinde sağ kanat için İspanya ekibi Girona forması giyen Viktor Tsygankov gündemde. 28 yaşındaki Ukraynalı yıldızın, Girona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.



3 yıl önce Şampiyonlar Ligi'ne katılan ama bu sezon küme düşen İspanya ekibi bu yaz satmazsa, Tsygankov önümüzdeki yılın ardından bedavaya ayrılabilir.



1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro... Ama sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Girona, oyuncuyu 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro'ya almıştı.



3 BÖLGEDE BAŞARILI ŞEKİLDE GÖREV YAPABİLİYOR



Bordo mavililer 28 yaşındaki yıldız ile ilk temasları kurdu. Deneyimli sağ kanat, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin tam da aradığı profil.



Ukrayna Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan Tsygankov, kalitesiyle taraftarı heyecanlandıracak bir isim.



PERFORMANSI



Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Sol ayağını kullanan Tsygankov, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynayabilmesi ile dikkatleri çekiyor.



