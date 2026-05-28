Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Üst üste 4 sene şampiyonluk yaşayan ve Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, iki sene daha görevine devam edecek.



Özbek, olağan seçimli genel kurula tek aday olarak girse de Buruk ile atılacak imzayı bayram sonrasına bıraktı.



Gelecek hafta sarı-kırmızılıların, Okan Buruk ile yapılacak iki senelik yeni sözleşmeyi kamuoyuna duyurması bekleniyor.



MAAŞINA ZAM YAPILACAK



Başkan Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada kendisi görevde kaldığı sürece Okan Buruk ile yola devam edeceğini açıklamıştı.



İki sene daha başkanlığa devam edecek olan Özbek, başarılı çalıştırıyla kendi görev süresi boyunca imza atacak. Böylece bir sonraki seçimde başkanlık koltuğuna başka bir isim oturursa seçim şansı kendisine kalacak.



Buruk'un maaşına da zam yapılacak. Tecrübeli çalıştırıcının maaşı 3.5 milyon euro seviyesine çıkarılacak ve sözleşmeye Avrupa bonusu da eklenecek.



