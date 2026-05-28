Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu!

Galatasaray'da iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacak Okan Buruk'un maaşı güncellenecek.

calendar 28 Mayıs 2026 14:20
Haber: Sabah
Üst üste 4 sene şampiyonluk yaşayan ve Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, iki sene daha görevine devam edecek.

Özbek, olağan seçimli genel kurula tek aday olarak girse de Buruk ile atılacak imzayı bayram sonrasına bıraktı.

Gelecek hafta sarı-kırmızılıların, Okan Buruk ile yapılacak iki senelik yeni sözleşmeyi kamuoyuna duyurması bekleniyor.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Başkan Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada kendisi görevde kaldığı sürece Okan Buruk ile yola devam edeceğini açıklamıştı.

İki sene daha başkanlığa devam edecek olan Özbek, başarılı çalıştırıyla kendi görev süresi boyunca imza atacak. Böylece bir sonraki seçimde başkanlık koltuğuna başka bir isim oturursa seçim şansı kendisine kalacak.

Buruk'un maaşına da zam yapılacak. Tecrübeli çalıştırıcının maaşı 3.5 milyon euro seviyesine çıkarılacak ve sözleşmeye Avrupa bonusu da eklenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
