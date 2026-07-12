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Marc Marquez, Almanya Grand Prix'sini kazandı! Toprak 15. oldu

MotoGP Almanya Grand Prix'sini Marc Marquez kazanırken, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışı 15. sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 17:45 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 17:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Marc Marquez, Almanya Grand Prix'sini kazandı! Toprak 15. oldu
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Almanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez birinci sırada bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun 11. yarışı Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,67 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, yarışı 40.53.148'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. SuperFile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura ikinci, aynı takımdan İspanyol Raul Fernandez üçüncü sırayı aldı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı 15. sırada tamamladı.

Sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si 7-9 Ağustos'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 208

2. Ai Ogura (Japonya): 194

3. Marc Marquez (İspanya): 190

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 186

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 184

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 12

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