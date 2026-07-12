Beşiktaş, Jaylen Nowell'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlı kulüp, ABD'li oyun kurucu Jaylen Nowell'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 YAŞINDAKİ OYUNCUYLA ANLAŞMA
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandı.
Jaylen Nowell, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla mücadele edecek.
NBA'DE FORMA GİYDİ
ABD'li oyun kurucu, kariyerinde önemli NBA ekiplerinde görev yaptı.
Nowell; Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons ve New Orleans Pelicans formaları giydi.
SON TAKIMI PORTO RİKO'DAN
Jaylen Nowell, son olarak Porto Riko ekibi Gigantes de Carolina'da oynadı.
27 yaşındaki basketbolcu, Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosundaki yabancı takviyelerinden biri oldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandı.
Jaylen Nowell, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla mücadele edecek.
NBA'DE FORMA GİYDİ
ABD'li oyun kurucu, kariyerinde önemli NBA ekiplerinde görev yaptı.
Nowell; Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons ve New Orleans Pelicans formaları giydi.
SON TAKIMI PORTO RİKO'DAN
Jaylen Nowell, son olarak Porto Riko ekibi Gigantes de Carolina'da oynadı.
27 yaşındaki basketbolcu, Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosundaki yabancı takviyelerinden biri oldu.