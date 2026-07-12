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Galatasaray'da yeni aday: Lucas Stassin

Yabancı santrafor takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray, St. Etienne forması giyen Lucas Stassin'i de gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 15:00
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni aday: Lucas Stassin
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Yaz transfer döneminde santrfora bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı nedeniyle genç yabancı oyunculara yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'DA YENİ ADAY

Santrfor bölgesi için bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray için gündeme yeni bir isim geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, yabancı santrafor takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray, St. Etienne forması giyen Lucas Stassin'i de gündemine aldı.

Jhon Duran konusunda şimdilik askıya alan sarı kırmızılılar, Belçikalı futbolcuyu takip ediyor. 21 yaşındaki futbolcu +4 kuralına da uyuyor.

21 yaşındaki Stassin'e Portekiz ve Fransa ekiplerinden de ilgi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

St. Etienne forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Stassin'in, kulübü St. Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

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