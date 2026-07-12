Galatasaray'da yeni aday: Lucas Stassin

Yaz transfer döneminde santrfora bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı nedeniyle genç yabancı oyunculara yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DA YENİ ADAY
Santrfor bölgesi için bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray için gündeme yeni bir isim geldi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, yabancı santrafor takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray, St. Etienne forması giyen Lucas Stassin'i de gündemine aldı.
Jhon Duran konusunda şimdilik askıya alan sarı kırmızılılar, Belçikalı futbolcuyu takip ediyor. 21 yaşındaki futbolcu +4 kuralına da uyuyor.
21 yaşındaki Stassin'e Portekiz ve Fransa ekiplerinden de ilgi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
St. Etienne forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Stassin'in, kulübü St. Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Santrfor bölgesi için bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray için gündeme yeni bir isim geldi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, yabancı santrafor takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray, St. Etienne forması giyen Lucas Stassin'i de gündemine aldı.
Jhon Duran konusunda şimdilik askıya alan sarı kırmızılılar, Belçikalı futbolcuyu takip ediyor. 21 yaşındaki futbolcu +4 kuralına da uyuyor.
21 yaşındaki Stassin'e Portekiz ve Fransa ekiplerinden de ilgi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
St. Etienne forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 11 gol attı ve 9 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Stassin'in, kulübü St. Etienne ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.