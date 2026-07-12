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Galatasaray'dan iki genç yıldıza transfer hamlesi

Galatasaray'ın Franculino ve Matviy Ponomarenko transferleri için resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 00:26 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 00:41
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan iki genç yıldıza transfer hamlesi
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Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında hücum hattı için iki genç ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Midtjylland forması giyen Franculino ile Dinamo Kiev'in genç golcüsü Matviy Ponomarenko için resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın santrfor transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ve iki oyuncunun da kulübün transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Franculino, geride kalan sezonda Midtjylland formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 22 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Dinamo Kiev'in genç forveti Matviy Ponomarenko ise 2025-2026 sezonunda 24 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.

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