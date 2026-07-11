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11 Temmuz
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3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Paolo Maldini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

Paolo Maldini, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 22:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Paolo Maldini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu
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İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Paolo Maldini getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Paolo Maldini ile anlaşmaya vardı. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden biri olan Maldini, milli takımın yeni teknik direktörü olarak görev yapacak.

Futbolculuk kariyerinde Milan ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz isimleri arasında yer alan Paolo Maldini, son olarak Milan'da yöneticilik görevinde bulunmuştu.

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