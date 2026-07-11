İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Paolo Maldini getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Paolo Maldini ile anlaşmaya vardı. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden biri olan Maldini, milli takımın yeni teknik direktörü olarak görev yapacak.
Futbolculuk kariyerinde Milan ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz isimleri arasında yer alan Paolo Maldini, son olarak Milan'da yöneticilik görevinde bulunmuştu.
Futbolculuk kariyerinde Milan ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz isimleri arasında yer alan Paolo Maldini, son olarak Milan'da yöneticilik görevinde bulunmuştu.